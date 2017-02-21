В Верховной Раде принял присягу народный депутат от партии «Народный фронт» Федор Бендюженко.

Об этом сообщает корреспондент ForUm’а.

Перед этим председатель парламента Андрей Парубий отметил, что 17 февраля 2017 года ЦИК зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Федора Бендюженка, включенного в избирательный список политической партии «Народный фронт».

После чего народный депутат принял присягу.

Напомним, 8 февраля стало известно, что на 80-м году жизни умер народный депутат от «Народного фронта» Петр Ванат.