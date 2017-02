Бывший представитель США в ООН Саманта Пауэр опустошена новостью о смерти представителя РФ в ООН Виталия Чуркина.

Об этом он написала в Twitter.

Devastated by passing of Russian UN Amb Vitaly Churkin.Diplomatic maestro &deeply caring man who did all he cld to bridge US-RUS differences