Бывший представитель США в ООН Саманта Пауэр опустошена новостью о смерти представителя РФ в ООН Виталия Чуркина.

Об этом он написала в Twitter.

Devastated by passing of Russian UN Amb Vitaly Churkin.Diplomatic maestro &deeply caring man who did all he cld to bridge US-RUS differences — Samantha Power (@SamanthaJPower) 20 февраля 2017 г.





«Опустошена новостью о смерти российского посла при ООН Виталия Чуркина. Маэстро дипломатии и очень неравнодушный человек, который сделал все возможное, чтобы преодолеть разногласия между США и Россией», - написала Пауэр.

Стоит отметить, что дипломаты неоднократно жестко спорили, в частности по вопросу Украины.

Напомним, постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля.