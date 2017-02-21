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Бывший представитель США в ООН Саманта Пауэр опустошена новостью о смерти представителя РФ в ООН Виталия Чуркина.

Об этом он написала в Twitter.

 


 

«Опустошена новостью о смерти российского посла при ООН Виталия Чуркина. Маэстро дипломатии и очень неравнодушный человек, который сделал все возможное, чтобы преодолеть разногласия между США и Россией», - написала Пауэр.

Стоит отметить, что дипломаты неоднократно жестко спорили, в частности по вопросу Украины.

Напомним, постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля. 

 
ForUm

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