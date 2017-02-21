Внефракционный нардеп Надежда Савченко написала заявление об отказе от депутатской неприкосновенности. Об этом она сообщила в Facebook, опубликовав фото с соответствующим документом.

«Третья годовщина Майдана. Пришло время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана! Выполнение первого обещания: я отказываюсь от депутатской неприкосновенности. Призываю всех народных депутатов Украины, Президента Украины и украинских судей сделать то же самое», - отметил она.