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Внефракционный нардеп Надежда Савченко написала заявление об отказе от депутатской неприкосновенности. Об этом она сообщила в Facebook, опубликовав фото с соответствующим документом.

«Третья годовщина Майдана. Пришло время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана! Выполнение первого обещания: я отказываюсь от депутатской неприкосновенности. Призываю всех народных депутатов Украины, Президента Украины и украинских судей сделать то же самое», - отметил она.
ForUm

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