Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста задержанному на получении неправомерной выгоды более 100 тысяч гривен главном мастеру леса госорганизации «Резиденция «Залесье».

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины.

«Военная прокуратура настаивала на избрании меры пресечения в виде ареста, однако суд, учитывая, что указанное лицо имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, назначил круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета», - завили в ведомстве.

Главному мастеру леса сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Напомним, указанное лицо наладило схему вымогательства и получения неправомерной выгоды от покупателей за снижение отпускной цены деловой древесины. При получении за такую ​«​услугу» более 100 тыс. гривен был задержан правоохранительными органами.