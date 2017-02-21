О прежде не очень известном депутате Андрее Артеменко в одно мгновение заговорили не только в Украине. Он якобы сумел передать администрации Дональда Трампа предложения по миру на Донбассе.

The New York Times опубликовала статью о том, что член Верховной Рады от фракции Олега Ляшко Андрей Артеменко якобы через американских посредников, в частности экс-советника Дональда Трампа Майкла Флинна, передал администрации США план решения конфликта в Украине.

В статье указывается, что документ предусматривает отмену санкций в отношении России, вывод российских войск с Донбасса и проведение референдума о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

В разговоре с ВВС Украина Андрей Артеменко подтвердил информацию, изложенную в статье.

«Я давал комментарии газете The New York Times, я предоставлял предложения команде президента США по поводу мира в Украине», - заявил он ВВС Украина.

Правда, позже он уточнил, что передать Крым в аренду можно на 30-50 лет.

Также политик рассказал СМИ, что якобы имеет компромат на президента Порошенко, который ему помогал собирать бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

И хотя Андрей Артеменко утверждает, что его позицию разделяют многие депутаты парламента, в том числе и из его фракции, ни один из политиков не встал на его защиту.

Его уже осудили представители украинской власти. Даже лидер его собственной фракции Олег Ляшко пообещал исключить Артеменко из нее, если он сам не сложит депутатский мандат.

Из тюрьмы в «Правый сектор» и парламент

Андрей Артеменко был не слишком известной личностью вне круга политиков и экспертов.

Он начал заниматься бизнесом в 90-х годах, в частности юридическим сопровождением украинских спортсменов для трудоустройства и выступлений за рубежом.

В начале 2000-х годов он сблизился с мэром Киева Александром Омельченко и стал его советником.

В 2002 году он оказался в тюрьме. Официально - по обвинению в махинациях со спортивными трансферами и деньгами Минобороны на футбольный клуб ЦСКА.

Сам он утверждал, что это были политические преследования.

Во время заключения познакомился с руководителем УНА-УНСО Николаем Карпюком, который сейчас сидит в российской тюрьме.

В 2004 году он вышел из тюрьмы и на выборах в Киевсовет в 2006 году прошел по списку Юлии Тимошенко.

Однако почти сразу покинул команду Тимошенко и перешел к оппоненту - мэру Леониду Черновецкому.

До 2013 года в большой украинской политике Артеменко не был заметен. Он занимался бизнесом, в частности в оборонной сфере и поставках экипировки в «горячие точки».

Во время Евромайдана участвовал в протестах против Виктора Януковича. Впоследствии присоединился к движению «Правый сектор».

Весной 2014 года он даже вошел в руководство партии «Правый сектор» - вместе с Дмитрием Ярошем, Сашей Белым и другими.

На выборах 2014 года он пришел в команду Олега Ляшко, получив 16-й номер в списке, и стал парламентарием.

Впоследствии создал общественную организацию «Солидарность правых сил», которая пока не стала партией.

Артеменко в 2016 году задекларировал значительные доходы.

Согласно его декларации, у него четверо детей, причем трое из них имеют гражданство США и Канады.

«Многие назовут меня российским агентом, агентом США, ЦРУ, но как мы можем найти хорошее решение между нашими странами (Украиной и Россией - Ред.), если мы не разговариваем», - заявил Артеменко.

Недостаток поддержки

Инициативу по компромиссу с Россией, в том числе относительно Крыма, ранее в американской прессе уже высказывал бизнесмен Виктор Пинчук.

За это его критиковали в Украине. Похожую реакцию получила и инициатива Артеменко.

«Сдавать в аренду Крым московским оккупантам - это то же, что сдавать в аренду передвижному цирку родную мать», - заявил Олег Ляшко.

Он утверждает, что не знал о такой инициативе соратника.

«Он не имеет права представлять Радикальную партию. Требую от Артеменко сложить мандат, если этого не сделает, исключим из фракции», - заявил журналистам лидер фракции. Сделать это Ляшко обещает уже в понедельник.

Официальный Киев осудил политика.

Посол Украины в США Валерий Чалый сказал, что подобные предложения не соответствуют Конституции.

Кроме того, Чалый сообщил, что Андрей Артеменко «не уполномочен представлять любое альтернативное мирное предложение от имени Украины иностранным правительствам, включая администрацию США».

Он намекнул, что Артеменко может быть одним из «российских агентов разных мастей», которые пытаются продвинуть в Вашингтоне «планы сдачи Крыма».

В правящей коалиции также осудили инициативу Артеменко.

«Мирный план» сдачи Крыма в аренду и проведение выборов на оккупированном Донбассе - вырисовывается все четче», - заявил член парламента от «Народного фронта» Леонид Емец.

«Исходя из логики народного избранника, предлагаю выбросить его из квартиры, а потом сдать ее в аренду на 100 лет бандитам, которые там поселились», - заявил мэр Днепра Борис Филатов - один из лидеров партии Игоря Коломойского УКРОП. Филатов является другом Дмитрия Яроша.

Пока в Украине критикуют Андрея Артеменко за предложение сдать в аренду Крым, в самой России такой вариант уже отвергли.

«Мне сложно комментировать, потому что у самого себя арендовать ничего невозможно», - заявил глава МИД России Сергей Лавров.