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Президент США Дональд Трамп назвал имя человека, который займет пост советника по национальной безопасности, сообщает ВВС

Занимавший этот пост ранее Майкл Флинн был вынужден подать в отставку, из-за скандала, связанного с перехватом телефонных переговоров с российским послом.

В качестве замены Флинну Трамп выбрал генерал-лейтенанта армии США Герберта Рэймонда Макмастера.

Трамп представил Макмастера журналистам, встретившись с ними в своей резиденции во Флориде.

«Генерал-лейтенант Герберт Макмастер - человек огромного таланта и опыта», - заявил американский лидер.

«Я бы просто хотел сказать, что продолжать служить своему народу - это привилегия, и я благодарен вам за эту возможность», - заявил Макмастер в ответном слове.

Макмастер - достаточно известный американский генерал, удостоенный множества военных наград. В 1991 году он участвовал в войне в Персидском заливе, где он проявил себя талантливым командиром. За участие в этой кампании он получил орден Серебряная звезда за отвагу в бою.

В начале 2000-х годов он участвовал в военной кампании в Ираке. В Афганистане он возглавлял оперативную группу, боровшуюся с коррупцией.

Макмастер возглавляет Центр интеграции боевых возможностей сухопутных войск армии США.

В 2014 году журнал Time включил Макмастера в список 100 самых влиятельных людей мира, назвав его полководцем-мыслителем и архитектором будущей армии.

Макмастер имеет степень доктора философии, которую он получил в университете Северной Каролины. Он специализируется на истории США. В 1997 году он написал книгу «Нарушение долга», в которой раскритиковал военные действия США во Вьетнаме.

Новый советник Трампа известен как человек, прямодушно выражающий свое мнение и часто критикующий власть.

Напомним, 14 февраля бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн объявил о своей отставке. Этому прредшествовал скандал, вызванный утечкой в прессу информации о том, что в декабре прошлого года он в телефонном разговоре с российским послом Сергеем Кисляком обсуждал возможность отмены антироссйских санкций. Тогда Флинн еще не вступил в должность советника.

Причиной отставки Флинна стало также то, что он сообщил вице-президенту Майку Пенсу неверную информацию о разговоре с Кисляком.

После отставки Флинна появились слухи о том, что Трампу сложно найти ему замену. Вице-адмирал в отставке Роберт Харвард, который был первоначально выбран Трампом на замену Флинну, отклонил предложения. В Белом доме объяснили его решение личными и финансовыми обязательствами.
ForUm

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