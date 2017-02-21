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Постоянный представитель Украины при Организации объединенных наций Владимир Ельченко прокомментировал смерть постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина.

«Знал Чуркина много лет, хотя и не близко. Каждый посол выражает позицию своего государства. Так, к инструкций из своей столицы можно добавить определенный личный нарратив. Но я бы не преувеличивал его личную роль, вернее, думать, что его личная роль в этой должности была чем-то отличимым от позиции РФ, которую он представлял, (было бы неправильно. - Ред.)», - сказал Ельченко Громадському.

«Попытки наладить нормальный контакт были. Но, к сожалению, они не привели к изменению его риторики. В дипломатии есть такое правило - если не согласен с тем, что тебе предлагают, идешь в отставку. Чуркин так не решил», - отметил постпред Украины.

21 февраля Украина, председательствуя в Совбезе ООН, организует открытые дебаты на уровне министров иностранных дел, посвященные конфликтам в Европе.

Председательствовать на этих дебатах будет министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Если от представителей других государств-членов Совбеза поступит просьба посвятить смерти Чуркина часть этого заседания, Украина должна будет это сделать. «Будем исходить из предложений, которые получим», - отметил Ельченко.

Напомним, постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля. 
ForUm

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