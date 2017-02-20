«Махровая» авантюра с урегулированием конфликта между Россией и Украиной путем передачи аннексированного Крыма в аренду РФ – попытка дискредитации, заявил заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев. Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

«Обращаю внимание на заявление Президента Украины о том, что своей территорией мы не торгуем. Точка. Надеюсь, что его (депутата от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Андрея Артеменко) коллеги по Верховной Раде и украинское общество дадут адекватную оценку этой махровой авантюре», - сказал он.

Елисеев также выразил удивление тем резонансом, которое вызвала информация американского издания The New York Times о том, что Артеменко передал бывшему советнику Президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности и обороны Майклу Флинну проект урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

«Мы - серьезные люди и фейки не комментируем», - заявил Елисеев.

Он добавил, что Россия не пренебрегает никакими средствами, чтобы подорвать ситуацию в Украине изнутри и дискредитировать ее как государство, в том числе вбрасывая в информационное пространство так называемые авантюрные «мирные планы».

Напомним, американская газета The New York Times утверждает, что народный депутат из фракции «Радикальной партии» Андрей Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.

Радикальная партия Олега Ляшко исключила Артеменко из состава фракции.