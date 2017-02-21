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Теплоэлектроцентрали Киева переведены на экономный режим, благодаря этому городу хватит угля до конца отопительного сезона. Об этом заявил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко, сообщает пресс-служба КГГА.

«С имеющихся в Киеве трех ТЭЦ только одна работает на угле, остальные две – на газу, соответственно от угля не зависят. Твердого топлива требует Дарницкая ТЭЦ, которая обслуживает 20% города, преимущественно Дарницкий и Днепровский районы столицы», - отметил он.

Сегодня запас угля на ДарТЭЦ составляет 25 тыс. тонн. Такого запаса без перехода на экономный режим городу хватило бы на месяц. С учетом введения экономного режима, запасов угля хватит на 50 дней. Этому способствует и улучшение погодных условий в столице.

«Сейчас ситуация стабильная, и ни о каких отключениях и перебоях речь не идет. Будем надеяться, что до конца отопительного сезона никаких изменений не произойдет. Угрозы для Киева нет», - подчеркнул руководитель аппарата КГГА.

Напомним, 17 февраля в Украине начал действовать чрезвычайный режим в энергетике.
ForUm

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