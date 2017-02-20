Национальное антикоррупционное бюро допросило бизнесмена, владельца компании System Capital Management Рината Ахметова по уголовному производству, связанному с обнародованием записей народного депутата Александра Онищенко.
Об этом сообщают Українські Новини.
«Сегодня был на допросе Ахметов», - сообщил источник агентства.
По его словам, его допросили как свидетеля по делу о так называемых записях Онищенко.
Пресс-служба НАБУ подтвердила информацию о допросе Ахметова.
Напомним, 2 декабря 2016 года Онищенко в эфире российского пропагандистского телеканала «Россия 1» заявил, что он якобы по поручению Президента Петра Порошенко предлагал и передавал деньги народным депутатам за голосования, согласованные с Администрацией Президента.
1 декабря СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения Онищенко государственной измены.
В этот же день он заявил о передаче США материалов, компрометирующих Порошенко и его окружение.
В прошлом году Онищенко опубликовал запись разговора с нардепом Олесем Довгим, которого представил как посредника в переговорах между ним и Президентом Петром Порошенко.
9 февраля Онищенко обнародовал вторую часть своих записей.
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