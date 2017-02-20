Национальное антикоррупционное бюро допросило бизнесмена, владельца компании System Capital Management Рината Ахметова по уголовному производству, связанному с обнародованием записей народного депутата Александра Онищенко.

Об этом сообщают Українські Новини.

«Сегодня был на допросе Ахметов», - сообщил источник агентства.

По его словам, его допросили как свидетеля по делу о так называемых записях Онищенко.

Пресс-служба НАБУ подтвердила информацию о допросе Ахметова.

Напомним, 2 декабря 2016 года Онищенко в эфире российского пропагандистского телеканала «Россия 1» заявил, что он якобы по поручению Президента Петра Порошенко предлагал и передавал деньги народным депутатам за голосования, согласованные с Администрацией Президента.

1 декабря СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения Онищенко государственной измены.

В этот же день он заявил о передаче США материалов, компрометирующих Порошенко и его окружение.

В прошлом году Онищенко опубликовал запись разговора с нардепом Олесем Довгим, которого представил как посредника в переговорах между ним и Президентом Петром Порошенко.

9 февраля Онищенко обнародовал вторую часть своих записей.