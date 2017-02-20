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В Facebook создана фейковая страница генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

«Создано полное зеркало официальной персональной страницы Юрия Луценко. Из нее идет рассылка известным блогерам и журналистам с предложением стать модератором страницы», - написала она в Facebook.

Сарган предположила, что целью создания фейка является распространение провокационной информации или заявлений.

«Почему я так думаю? Потому что три года назад, во время Революции Достоинства, уже однажды была сломана настоящая страница Юрия Луценко в ФБ и Твиттере, откуда рассылались антимайданные призывы якобы от имени Луценко. Видимо, кому-то выгодно повторить эту историю. Прошу официально – не ведитесь на фейк. Не подписывайтесь, не соглашайтесь на модерацию и тому подобное»,- заявила Сарган.

Пресс-секретарь указала, что у Луценко в соцсетях настоящая только персональная страница, которую он модерирует лично. На ней лозунг «Закон и справедливость».  

 
ForUm

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