Полиция завершила расследование обрушения дома на улице Богдана Хмельницкого в центре Киева. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка.

«Следственное управление Главного управления Нацполиции в Киеве направляет в суд материалы уголовного производства с обвинительным заключением в отношении 51-летнего исполнителя работ в доме», - отмечается в сообщении.

Следствие установило, что 6 января 2016 года был заключен договор между ООО «Фонд исследований и развития» (заказчик) и ООО «КВВ Строй» (исполнитель) по вывозу строительных отходов с объекта. В дальнейшем, 14 февраля 2016 года, ООО «КВВ Строй» заключил договор о предоставлении услуг с 51-летним уроженцем Волынской области, который взял на себя обязательства выполнить работы по уборке и вывозу строительного мусора.

«Мужчина в свою очередь собрал бригаду из пяти человек. В период от 14 января по 25 февраля 2016 года они вместе с четырьмя лицами, работавшими по договору с ООО «Строй», проводили работы по демонтажу некоторых межкомнатных деревянных каркасно-щитовых перегородок (перекрытий) в отдельных помещениях пяти квартир дома. Рабочие при этом не понимали, что такие действия могут иметь трагические последствия», - говорится в сообщении.

Согласно выводам судебной строительно-технической экспертизы, причиной разрушения конструкций дома является совокупность неблагоприятных факторов, в частности: демонтаж деревянных каркасно-щитовых перегородок в здании.

«Учитывая, что этот дом является объектом культурного наследия, а именно памятником истории, архитектуры и градостроительства местного значения, 51-летнему мужчине объявлено подозрение в совершении преступлений по ч. 3 ст. 270-1 (Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) и ч. 2 ст. 298 (Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит заключение на срок от пяти до двенадцати лет», - сообщил заместитель начальника – начальник следственного управления ГУНП в Киеве Александр Пивовар.

Материалы уголовного производства с обвинительным актом по уроженцу Волыни будут направлены в суд.

Как сообщалось, прокуратура Киева в рамках расследования уголовного производства, начатого по факту обрушения дома №12-14 по ул. Б. Хмельницкого, сообщила о подозрении 50-летнему мужчине, который в отсутствие разрешительной и проектно-сметной документации приказал рабочим осуществить в указанном здании незаконные строительные работы. В результате 25 февраля 2016 года произошло разрушение дома, под завалами которого погибли два человека.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.