Представитель Президента в парламенте Артур Герасимов заявил, что завтра в Верховной Раде должен состояться «жесткий» разговор и быть приняты «жесткие» решения в отношении народного депутата от фракции «Радикальной партии» Андрея Артеменко.

Об этом он отметил в комментарии журналистам, сообщает Укринформ.

«Я думаю, что завтра в парламенте мы должны задать очень жесткие вопросы относительно того, что было, каким образом было и услышать ответы от депутата. Если это получит свое подтверждение, должны быть очень жесткие действия», - ответил Герасимов на вопрос, что собирается делать парламент после обнародования информации о передаче народным депутатом от Радикальной партии Андреем Артеменко экс-советнику Дональда Трампа плана сдачи в «аренду» Крыма России.

В то же время он заверил, что украинская власть заранее о «плане Артеменко» не знала.

«Мы четко должны восстановить суверенитет и целостность нашей Украины. И Крым, оккупированные районы Донецкой и Луганской области должны быть возвращены в Украину и на этом точка», - подчеркнул Герасимов.

Напомним, американская газета The New York Times утверждает, что народный депутат из фракции «Радикальной партии» Андрей Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.