также в разделеПолитика
Умер постпред России в ООН Чуркин 107
ГПУ получила доступ к данным о телефонных разговорах Новинского 11
ЕС не будет пускать к себе с документами ОРДЛО 23
Лавров прокомментировал план по «аренде Крыма» 93
Радикальная партия исключила Артеменко из фракции 83
МИД Германии: Россия нарушила «Минск», признав паспорта ОРДЛО 36
Порошенко: Украина срочно нуждается в мощном оборонительном оружии 90
Руководство страны приняло участие в панихиде по Героям Небесной Сотни 30
Порошенко призывает Раду принять закон для передачи дела Януковича в суд 37
Не прошло и двух лет: Порошенко назначил посла в Беларуси 54
У Путина назвали причину признания паспортов «Л/ДНР» 116
Кубив сравнил организаторов блокады со Сталиным 35
США призывают Россию к выполнению «Минска» 60
Порошенко: Путин создает на Донбассе Алеппо 129
«Емеляленд какой-то»: Журналисты опубликовали фото имения Бойко под Киевом 424
Грынив: Блокада Донбасса грозит гуманитарным кризисом сотням городов 74
Луценко отчитался по расследованию дел Майдана 31
Ляшко требует от Артеменко сдать депутатский мандат 217

Представитель Президента в парламенте Артур Герасимов заявил, что завтра в Верховной Раде должен состояться «жесткий» разговор и быть приняты «жесткие» решения в отношении народного депутата от фракции «Радикальной партии» Андрея Артеменко.

Об этом он отметил в комментарии журналистам, сообщает Укринформ.

«Я думаю, что завтра в парламенте мы должны задать очень жесткие вопросы относительно того, что было, каким образом было и услышать ответы от депутата. Если это получит свое подтверждение, должны быть очень жесткие действия», - ответил Герасимов на вопрос, что собирается делать парламент после обнародования информации о передаче народным депутатом от Радикальной партии Андреем Артеменко экс-советнику Дональда Трампа плана сдачи в «аренду» Крыма России.

В то же время он заверил, что украинская власть заранее о «плане Артеменко» не знала.

«Мы четко должны восстановить суверенитет и целостность нашей Украины. И Крым, оккупированные районы Донецкой и Луганской области должны быть возвращены в Украину и на этом точка», - подчеркнул Герасимов.

Напомним, американская газета The New York Times утверждает, что народный депутат из фракции «Радикальной партии»  Андрей Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги
Ботинки зимние