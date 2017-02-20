Введение рынка земли в Украине должно базироваться на принципах этапности и постепенного, осторожного сужения ограничений для инвесторов.

Об этом заявил первый заместитель министра агрополитики Максим Маринюк, во время круглого стола в Институте Горшенина, посвященного обсуждению земельной реформы, сообщают Українські Новини.

«Одномоментное же снятие моратория, например, через процедуру депутатского представления в Конституционный суд, несет ряд рисков, в частности установления необоснованно-низких цен и чрезмерной концентрации, которые можно было бы нивелировать при более плавном проведении земельной реформы», - отметил он.

Установленная со старта либеральная модель, при всех ее рыночных преимуществах, приведет в краткосрочной перспективе к переходу земли от дольщиков, многие из которых не являются эффективными собственниками, в крупные аграрные формирования.

При этом среднее звено – фермеры – будут устранены с рынка, поскольку не смогут конкурировать с крупными игроками в доступе к капиталу для выкупа земельного банка. Это усилит негативные экономические и демографические тенденции в сельской местности и интенсифицирует проблемы с занятостью, поскольку модель больших агропредприятий, распространенная в украинском АПК, предполагает минимальное использование ручного труда.

«В то же время, умный запуск рынка, с установлением ограничений, с преференциями для фермеров мог бы стать драйвером развития села», - считает Мартынюк.

Вскоре правительство представит финализированный вариант концепции земельной реформы, которая будет предложена на рассмотрение депутатам. Разработчики законопроекта изучали и учли мировой опыт внедрения рынка земли, в первую очередь - в европейских постсоциалистических странах, которые проходили сложные трансформационные периоды.

Предполагается, что законопроект об обороте земель сельхозназначения может быть внесен пакетом с законопроектом о консолидации земель, который будет гарантировать право пользования текущим арендаторам и законопроектом о поддержке фермерства, в котором будут прописаны льготные условия покупки земли для этой категории участников рынка.

Напомним, действие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения распространяется на 27 млн га земель сельхоз назначения, принадлежащих 6,9 млн граждан. Запрет на продажу земли сельхозназначения в Украине продлевался восемь раз, последний раз – 6 октября 2016 года.

Если Конституционный Суд признает соответствующие положения Земельного кодекса противоречащими Основному Закону, это автоматически запустит рынок земли в Украине. Сохранится только одно ограничение – на владение сельскохозяйственной землей граждан иностранных государств.