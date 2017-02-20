У батальона «Сомали» «ДНР» появился новый командир. На место убитого Михаила Толстых, известного как «Гиви», назначен Егор Волчков с позывным Сынок, сообщает ресурс НВФ.
Волчков родился 10 июня 1990 года. До гибели «Гиви» Волчков занимал должность заместителя начальника штаба.
Напомним, главарь батальона НВФ «Сомали» Михаил Толстых, известный по прозвищу «Гиви», был убит в Донецке 8 февраля.
На данный момент существуют две версии убийства. По одной из них, в кабинете «Гиви» было заложено взрывное устройство, по другой – по зданию был произведен выстрел из РПО «Шмель».
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