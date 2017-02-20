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Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины доступ к данным о мобильных телефонных переговорах депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционный блок» Вадима Новинского по делу о похищении архиепископа Александра (Драбинко). Об этом свидетельствует определение суда № 757/5565/17-к.

В частности, решением следователям предоставляется временный доступ к вещам и документам, содержащим охраняемую законом тайну, находящимся во владении и хранящимся у оператора мобильной связи «Киевстар». Так, суд разрешил доступ к информации о входящих и исходящих соединениях с абонентского номера нардепа и информации о них за период с 1 июня 2013 года по 1 июля 2014 года. Решение суда обжалованию не подлежит.

«Во время следствия допрошенный в качестве потерпевшего (архиепископ Драбинко, - ред.) отметил, что бывшим президентом Украины вопросы о его перемещении и вообще предоставление разрешения на его передвижения были возложены на народного депутата Украины Новинского, которому были предоставлены контакты неизвестного, которому он звонил по поводу получения разрешения на передвижение архиепископа», - сказано в тексте решения.

Так, согласно показаниям свидетеля, во время вышеупомянутых событий Новинский пользовался номером мобильного телефона оператора мобильной связи «Киевстар».

Как ранее сообщал ForUm, 8 декабря Верховная Рада предоставила согласие на привлечение к уголовной ответственности Новинского.

Новинский заявил, что доступ к его телефонным разговорам, в результате которого стали известны данные о его контактах, которые использовались в представлении относительно снятия с него неприкосновенности, был получен в обход решения Верховной Рады.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что информация о телефонных звонках народного депутата была получена законным путем.
ForUm

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