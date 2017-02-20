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В Еврокомиссии подчеркивают, что указ президента России о признании некоторых «документов», выданных  самопровозглашенными «ДНР» и «ЛНР», противоречит духу Минских договоренностей.

Об этом заявила представитель Еврокомиссии Майя Косьянчич, сообщает Укринформ.

«Указ не соответствует духу Минских договоренностей»,  - подчеркнула представитель Еврокомиссии.

В ЕС также в очередной раз заверили в продолжении поддержки территориальной целостности, суверенитета, единства Украины, а также полной имплементации Минских договоренностей.

«Документы для путешествий, выданные так называемыми «ДНР»/»ЛНР», не признаются Европейским Союзом», - подчеркнула представитель Еврокомиссии.

Косьянчич также сообщила, что высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини обсудила этот вопрос с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым накануне в Мюнхене.

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир  Путин подписал указ о признании на территории России  документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.
ForUm

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