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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал народного депутата из фракции «Радикальной партии»  Андрея Артеменко, предлагающего отдать Крым в аренду РФ, безответственным маргиналом.

 «Депутат Артеменко, предлагающий отдать Крым в аренду России – безответственный маргинал», - написал министр в Facebook.

«Прав Ляшко – этого представителя Левочкина надо отправлять из парламента Украины – в аренду... например, политическим пионерам пиндостана», - заявил Аваков.

Напомним, американская газета The New York Times утверждает, что народный депутат из фракции «Радикальной партии»  Андрей Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.

Лидер фракции «Радикальной партии» Олег Ляшко потребовал  от Артеменко сдать мандат после его заявления по аренде Крыма и плану по снятию санкций США с РФ. 
ForUm

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