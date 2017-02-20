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Четыре российских военных советника погибли в Сирии. Автомобиль, в котором они ехали, подорвался на радиоуправляемом фугасе, сообщает пресс-службу Министерства обороны России.

Еще двое российских военнослужащих в результате случившегося получили ранения, сообщили в ведомстве. Сейчас за жизнь пострадавших борются врачи, сообщает Би-би-си.

Инцидент произошел еще в прошлый четверг, 16 февраля, однако сообщили о нем только сейчас. По данным минобороны, в момент взрыва машина следовала в составе автоколонны, двигавшейся из аэродрома Тияс в направлении Хомса.

Других подробностей о случившемся министерство пока не приводит.

Россия проводит военную операцию в Сирии с осени 2015 года. Российские власти утверждают, что в операции задействована только авиация, и планов начинать масштабную наземную операцию нет.

При этом в министерстве обороны подтверждали, что наземные войска все же участвуют в операции, но в основном это спецназ, который используется для разведки и наведения авиации на цели.

По официальным данным, всего российские военные потеряли за время операции 26 человек. Из них 23 погибли в результате боевых действий, еще трое погибших относятся к небоевым потерям.
ForUm

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