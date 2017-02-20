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За последние недели эскалации после 29 января в Авдеевке было повреждено 328 гражданских зданий.  Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

По ее словам, за все время войны повреждены 1032 дома в частном секторе и 91  многоэтажный дом.

Геращенко также сообщила, что сегодня вместе с депутатом Европарламента Ребеккой Хармс и Марией Ионовой они побывали в домах, куда снаряды попали 17 февраля.

Как ранее сообщал ForUm, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

5 февраля обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад.

6 февраля электроснабжение и водоснабжение города были восстановлены.

18 февраля  электроснабжение Авдеевки из-за обстрелов было снова прекращено, однако 20 февраля его удалось восстановить.
ForUm

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