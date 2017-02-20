За последние недели эскалации после 29 января в Авдеевке было повреждено 328 гражданских зданий. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
По ее словам, за все время войны повреждены 1032 дома в частном секторе и 91 многоэтажный дом.
Геращенко также сообщила, что сегодня вместе с депутатом Европарламента Ребеккой Хармс и Марией Ионовой они побывали в домах, куда снаряды попали 17 февраля.
Как ранее сообщал ForUm, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.
30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.
5 февраля обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад.
6 февраля электроснабжение и водоснабжение города были восстановлены.
18 февраля электроснабжение Авдеевки из-за обстрелов было снова прекращено, однако 20 февраля его удалось восстановить.
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