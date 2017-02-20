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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и пограничниками разоблачили преступную деятельность директора одного из государственных предприятий Каменка-Днепровского района Запорожской области, который присвоил почти три миллиона государственных средств.

По данным пресс-центра СБУ, в 2015 году чиновник заключил с частными предпринимателями ряд договоров купли-продажи биологического актива. По сделкам фермерам было выделено почти 700 га обработанных и засеянных земельных участков для ведения сельского хозяйства.

«На самом деле никаких работ на земельных участках не велось, а полученные от договоров почти три миллиона гривен злоумышленник присвоил», - сообщили в ведомстве.

Чиновник пытался скрыться от следствия во временно оккупированном Крыму, однако был задержан правоохранителями на КПВВ «Чонгар». При осмотре оперативники спецслужбы изъяли у задержанного 6 тысяч долларов.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.
ForUm

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