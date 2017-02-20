Служба безопасности Украины совместно с Генеральной инспекцией Генеральной прокуратуры задержала за взяточничество члена Консультативного совета при ГПУ Станислава Витковского, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, член Консультативного совета при Генпрокуратуре, известный общественный деятель и помощник народного депутата, требовал от директора лесопаркового хозяйства пять тысяч долларов за непрепятствование его предпринимательской деятельности.

В то же время, как сообщила на своей странице Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, досудебным расследованием установлено, что член Консультативного совета при Генеральной прокуратуре (председатель объединения свободных профсоюзов «Солидарность») Станислав Витковский, представляясь сотрудником ГПУ, действуя по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, путем направления в КГГА, правоохранительные и контролирующие органы жалоб на якобы неправомерные действия директора КП «Лесное хозяйство Конча-Заспа» Боярчука В.Б., требовал у него неправомерную выгоду в размере 5 тыс. долларов США за дальнейшее непрепятствование осуществлению деятельности предприятия.

6 февраля следователем ГПУ получено постановление следственного судьи Апелляционного суда Киева на проведение негласных следственных действий в отношении Боярчука и Витковского. В тот же день, вынесено постановление о проведении контроля за совершением преступления.

17 февраля Витковский после получения от Боярчука 5 тыс. долл. следователем Генеральной инспекции ГПУ совместно с сотрудниками Главного управления «К» СБУ задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

18 февраля Витковскому сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК Украины. В Печерский райсуд Киева внесены ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.