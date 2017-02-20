Обвинения в попытке государственного переворота, выдвинутые властями Черногории в адрес российских госорганов, являются голословными, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Глава МИД сказал, что эти обвинения «стоят в одном ряду с другими голословными обвинениями» в адрес России.

Лавров, в частности, напомнил, что Россию обвиняют в хакерских атаках, во вмешательстве в избирательные кампании в других странах, а также в попытке российских спецслужб наладить связи с администрацией президента США Дональда Трампа.

«Ни по одному из этих голословных обвинений ни одного факта нам предъявлено не было», - заявил российский министр.

Обвинения также прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Российские власти сожалеют, что подобные обвинения звучат из «уст официальных представителей высокопоставленных», - заявил он.

«Это слишком серьезные слова, чтобы произносить их и не подкреплять какой-либо достоверной информацией. Это по меньшей мере безответственно, - заявил Песков. - Мы со всей ответственностью заявляем, что не может идти и речи о причастности официальной Москвы и официальной российской стороны к каким-то внутренним событиям в Черногории».

Напомним, 19 февраля специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявил в эфире национального телевидения, что к подготовке провалившегося госпереворота в Черногории причастны российские государственные структуры.

По словам Катнича, к таким выводам следствие пришло на основании сведений, предоставленных фигурантами дела. В их число входят сербы Александр Синджелич и Мирко Велимирович, которые, по данным властей Черногории, согласились сотрудничать со следствием.

О попытке переворота в Черногории стало известно в середине октября 2016 года, когда власти задержали около 20 сербов. Их обвинили в подготовке нападений в день выборов 16 октября.

В начале ноября прокуратура Черногории сообщила, что нападения организовывались российскими националистами. Впоследствии власти страны назвали имена двух россиян - Эдуарда Широкова и Владимира Попова.

19 февраля прокурор Миливое Катнич уточнил, что фамилия одного из россиян не Широков, а Шишмаков. По словам Катнича, Эдуард Шишмаков в 2014 году был заместителем военного атташе в Польше, а затем его выдворили из страны по подозрению в шпионаже. Прокурор Черногории утверждает, что Шишмаков является сотрудником российских спецслужб.