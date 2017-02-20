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Решение президента России Владимира Путина временно признать паспорта, выданные самопровозглашенными «ДНР» и «ЛНР», нарушает Минские договоренности. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Германии Штеффен Зайберт, сообщает Reuters.

«Признание документов, выданных самопровозглашенными «ДНР» и «ЛНР», подрывает единство Украины и противоречит тому, что было согласовано в Минске, и поэтому совершенно неприемлемо», - сказал Зайберт.

Он также добавил, что власти Германии не признают эти документы.

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир  Путин подписал указ о признании на территории России  документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.
ForUm

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