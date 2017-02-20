Сегодня, 20 февраля, в Лиманском районе Одесской области в результате взрыва в одноэтажном жилом доме бытового газа погибли два человека, сообщает пресс-служба ГосЧС.

«Утром 20 февраля 10:16 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Лиманском районе в садовом обществе Степное на ул. Четвертая линия, 1040 вероятно произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием одноэтажного жилого дома», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, к месту происшествия в 10:35 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что в результате взрыва произошло разрушение кровли и несущей стены дома, пожар распространился на площади 100 кв. м.

В ГосЧс подчеркнули, что пожар в 11:24 был локализован и в 11:42 – ликвидирован. В ходе разбора завалов в 12:08 был обнаружен один погибший человек, а в 12:38 – второй.