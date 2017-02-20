Украина отмечает День Героев Небесной Сотни.
Народный депутат из фракции «Радикальной партии» Андрей Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки. Радикальная партия Олега Ляшко исключила Артеменко из состава фракции. Кроме того, Ляшко потребовал от Артеменко сдать мандат.
Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля.
Украине срочно нужно мощное оборонительное оружие, заявил Президент Петр Порошенко.
Лауреатом Шевченковской премии в категории «Литература, публицистика, журналистика» за книгу стихов «Подорожник з новими віршами» стал писатель Иван Малкович.
Беларусь не будет впускать владельцев паспортов «Л/ДНР».
Президент Петр Порошенко присвоил звание Герой Украины украинскому оперному певцу, волонтеру, участнику Революции Достоинства и войны на Донбассе Василию Слипаку посмертно.
Россия должна начать выполнять договоренности по прекращению огня на востоке Украины, заявил вице-президент США Майкл Пенс.
За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 62 обстрела, один украинский военный погиб, один – ранен.
В марте 2017 года будет произведен перерасчет размера субсидии для всех ее получателей в связи с плановым повышением цен на электроэнергию.
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