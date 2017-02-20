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Вчера вечером во время обхода в старой части Авдеевки на одном из огородов сотрудниками полиции обнаружен БПЛА. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Внешний осмотр показал, что беспилотник по всем признакам российского производства. Сам борт номерной. Визуальных повреждений, говорящих о сбитии, нет, скорее всего, отказала аппаратура», –отметил он.

По словам Аброськина, в ходе осмотра служебная собака обозначила наличие взрывчатых средств. «Возможно, имеется небольшая часть для ликвидации карты памяти устройства. В настоящее время «находку» осматривает следственно-оперативная группа с участием взрывотехников и IT-специалистов. Для более детального изучения БПЛА будет передан в СБУ», – заявил он.
ForUm

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