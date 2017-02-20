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Арендовать у самих себя ничего невозможно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предложение депутата Верховной Рады Андрея Артеменко провести в Украине референдум по вопросу о том, следует ли Крым «сдать России в аренду на срок от 50 до 100 лет».

«Комментировать сложно, потому что у самого себя арендовать ничего невозможно. Я даже не могу к этому ничего добавить», - подчеркнул Лавров на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

По словам министра, подобные планы «отдают, с одной стороны, маниловщиной, а с другой стороны, показывают, что будут продолжаться попытки переписать правила игры».

Все это, по мнению главы МИД РФ, «вольно или невольно отвлекает внимание от необходимости в полной мере, в полном объеме выполнить минские соглашения», которым не существует альтернативы.

Напомним, американская газета The New York Times утверждает, что народный депутат из фракции «Радикальной партии»  Андрей Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.

 
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