Блокада железнодорожного сообщения на Донбассе грозит гуманитарным кризисом сотням городов Украины. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе Согласительного совета заявил глава фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Грынив.

«Революция Достоинства показала яркий пример консолидации общества в самый сложный для страны момент, чтобы противостоять врагу. Сейчас такую же консолидацию должен продемонстрировать парламент Украины. Но, к сожалению, мы видим, что на первый план выходит не забота о судьбе общества и будущем страны, а жажда к власти некоторых из политиков. Эти политические амбиции, желание любой ценой повысить свой личный рейтинг за счет интересов миллионов граждан могут слишком дорого стоить государству», - заявил Грынив.

Он подчеркнул, что фракция БПП призывает коллег прекратить блокаду железнодорожного сообщения на Донбассе.

«Три года назад украинцы вышли на улицу за право на европейский выбор, право на свободу и демократию. Но демократия – это сила закона, а не закон силы. Депутатский мандат дает право на принятие законов, а не на безнаказанное хулиганство и избиение полиции или блокирование железной дороги. Фракция «Блок Петра Порошенко» призывает коллег прекратить противозаконное блокирование железнодорожного сообщения. Народ наделил вас полномочиями, чтобы вы имели возможности и механизмы влияния законным способом решать вопросы государственного масштаба. А не преступным методом создавать кризис внутри Украины», - подчеркнул он.

По словам политика, «в заложниках у участников этой блокады оказался весь украинский народ».

«Вследствие безответственных действий, опасность остановки всех тепловых электростанций угрожает половине страны – от Киева до Краматорска», - сказал он.

Отметив, что это угрожает сотням городов Украины гуманитарным кризисом.

«Огромнейшие предприятия в Мариуполе, Запорожье и других промышленных гигантах находятся на грани остановки. Если это произойдет, тысячи украинцы останутся без работы, а государственный бюджет понесет нереальные убытки», - подчеркнул нардеп.

При этом оккупационные войска, по его словам, не несут от блокады особых потерь. «Потому что любая блокада оккупационных территорий безрезультатна относительно врага, когда не контролируется 400 км границы из России. Даже за границей это понимают», - подытожил он.

Как сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Они будут действовать в течение месяца.

В свою очередь участники блокады заявили о намерении продолжать акцию. Также активисты сообщили о начале перекрытия автомобильных дорог.

По фактам блокирования путей сообщения в Донецкой области открыто 4 уголовных производства.