также в разделеОбщество
Гройсман зовет сторонников блокады Донбасса за стол переговоров 26
Обнародовано новое видео расстрела Небесной Сотни 34
Линии электропередач в Авдеевке починили 11
Минобороны показало фото обстрелов Авдеевки 19
В Авдеевке возобновились восстановительные работы 30
ГосЧС предупреждает об угрозе подтоплений на западе Украины 23
Порошенко присвоил звание Героя погибшему на Донбассе оперному певцу 49
Жебривский: НВФ не дают восстановить электроснабжение Авдеевки 10
В Винницкой области поезд насмерть сбил супружескую пару 36
Штаб: НВФ снова сорвали режим «тишины» 44
Возле АП установили «символическую» палатку 165
Сторонники блокады Донбасса принесли на Банковую дымовые шашки 98
ГосЧС: Вода жителям Авдеевки подается почасово 27
Стрельба в Харькове: задержаны пять человек 182
Определились все финалисты нацотбора на «Евровидение-2017» 367
В Авдеевке снова нет света и воды 57
Дело МН17: Россия обещает помочь Нидерландам расшифровать свои данные 140
Полиция: В Бахмуте задержан автомобиль с оружием 165

Молодежь должна осознавать опасность общения с людьми, которые с помощью интернет-игр побуждают к поступкам, способным привести к суициду.

Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) во время встречи с молодежью Бориспольской епархии, сообщает Центр информации УПЦ.

В частности, владыка Антоний прокомментировал распространение в сети смертельной подростковой игры, известной под названиями «Синий кит», «Разбуди меня в 4.20» и призвал избегать малейшего любопытства в отношении них.

«Суицидальные мысли надо побеждать молитвой. Молитва - это возможность быть с Богом, который может нас защитить от таких мыслей и действий. Надо беречь целомудрие, доброту, все лучшее в человеческой природе. В интернете можно наткнуться на поток грязи. Себя надо ограничивать и беречь», - отметил владыка Антоний.

Также он напомнил, что подростковый возраст – время переосмысления и внутренних протестов.

«Это время, когда человек хочет всем что-то доказать, даже Богу. Не нужно становиться эгоцентристом. Важно не перейти грань. В молодости человек делает ответственный выбор – выбирает свою дорогу в жизни. Важно не совершить поступки, после которых нет возврата», - отметил управляющий делами УПЦ.

Как сообщалось в СМИ, сейчас в социальных сетях активно распространяется смертельная подростковая игра. По правилам «групп-смертей», участник должен выполнять ряд заданий, травмировать себя и присылать фото-отчет после их выполнения. «Кураторы» отслеживают по IP-адресу участников игры, которые отказываются играть дальше, и угрожают им. Конечная цель игры - добиться суицида подростка с помощью психологического давления.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги
Ботинки зимние