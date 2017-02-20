Члены НВФ на Донбассе целенаправленно атакуют мирных жителей. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью газете Bild, сообщает УНИАН.

«За последние годы я испробовал уже много соглашений, но Россия никогда не выполняла их на самом деле. Это ведь очень просто: если Путин соблюдает «Минск», если, наконец, войска будут выведены из нашей страны, будет мир. Но в настоящее время, к сожалению, этого нет», - сказал Порошенко.

При этом Президент резко раскритиковал Россию за ситуацию на Востоке Украины. «У причины того, что минское мирное соглашение не работает, есть имя – Путин. Мы в Украине сделали все для мира, изменили законы, и соблюдали соглашение, но Россия продолжает убийства. Обещания, которые дает правительство России, нарушаются ежедневно. Ситуация в некоторых частях Восточной Украины драматическая. У нас есть четкие доказательства того, что целенаправленно атакуют мирных жителей. Путин создает там украинское Алеппо».

Порошенко считает, что ответом на эскалацию должны быть новые санкции: «Пока украинцев бомбят таким варварским способом, никто не будет обсуждать ослабление (санкций. – Ред.). Совсем наоборот: это скорее поднимает вопрос о том, следует ли их расширить. Это немыслимо, что сейчас Россия официально признает паспорта с оккупированных территорий. Это самое большое доказательство российского влияния».

Напомним, участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе достигли договоренности об отведении тяжелого вооружения до 20 февраля. В штабе заявили, что НВФ снова сорвали режим «тишины».