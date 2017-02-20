Проект журналистских расследований BIHUS.info опубликовал в Facebook фотографии недостроенного имения нардепа от «Оппозиционного блока» Юрия Бойко.



«Емеляленд какой-то. Этот филиал русской народной сказки под Киевом – уже почти достроенное имение обладателя вышек – Юрия Бойко», - говорится в сообщении.

«Все традиционно. Полтора гектара, перекрыт выход к воде. Есть только один вопрос - что это за бетонный забор? Где плетень?», - отмечают журналисты проекта.