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Проект журналистских расследований BIHUS.info опубликовал в Facebook фотографии недостроенного имения нардепа от «Оппозиционного блока» Юрия Бойко.

«Емеляленд какой-то. Этот филиал русской народной сказки под Киевом – уже почти достроенное имение обладателя вышек – Юрия Бойко», - говорится в сообщении.

«Все традиционно. Полтора гектара, перекрыт выход к воде. Есть только один вопрос - что это за бетонный забор? Где плетень?», - отмечают журналисты проекта.
ForUm

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