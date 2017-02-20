Экс-заместитель главы Национального банка Владислав Рашкован назначен новым заместителем директора от Украины в Международном валютном фонде. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Рашкован начнет работу в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне с 27 февраля этого года.
Срок пребывания в должности заместителя исполнительного директора в МВФ - четыре года. Решение о назначении на должность принимают руководители региональной группы стран - членов МВФ во главе с Бельгией и Нидерландами, в которую входит Украина. Членами этой группы являются 15 стран (Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Армения, Грузия, Израиль, Кипр, Люксембург, Македония, Молдова, Нидерланды, Румыния, Украина, Хорватия, Черногория).
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