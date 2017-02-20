Вчера, 19 февраля, жительница села Артем Станично-Луганского района получила огнестрельное ранение в результате обстрела из стрелкового оружия с неподконтрольной украинской власти территории, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
Она была госпитализирована в Счастьенскую городскую больницу.
Кроме того, по данным ОВГА, вдоль линии разграничения российско-оккупационные войска четыре раза нарушали «режим тишины».
В частности, по укреплениям сил АТО вблизи сел Новоалександровка и Новозвановка Попаснянского района противник дважды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.
В направлении села Лопаскино Новоайдарского района применялись автоматические гранатометы и стрелковое оружие.
По позициям наших защитников вблизи пгт Станица Луганская НВФ использовали противотанковые и автоматические гранатометы.
Как ранее сообщал ForUm, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 62 обстрела.
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