также в разделеПроисшествия
За прошлые сутки погиб один украинский военный, еще один – ранен 33
Во Львове бабушку убила глыба льда, упавшая с крыши церкви 101
Сутки в АТО: 1 военный пропал без вести, 9 получили ранения и травмы 33
Ситуация в зоне АТО обострилась: за сутки 105 обстрелов 55
Пожар в воинской части на Сумщине унес жизни двух военных 112
На Одесской трассе обстреляли автобус, ранен мужчина 111
НВФ обстреляли Авдеевку и село под Волновахой: ранены 4 человека 133
В зоне АТО погиб волонтер 120
В Харькове произошла перестрелка из-за блокады «Л/ДНР» 501
В Авдеевке снаряд попал в котельную школы 50
День в АТО: один военный погиб, трое – ранены 104
Под Ужгородом перевернулся автобус, пострадали 7 человек 23
НВФ снова обстреляли Авдеевку. Ранены двое подростков 81
В Запорожской области в поезде застрелился боец АТО 83
Дом в Авдеевке, в который попал снаряд, – под угрозой разрушения 33
НВФ дважды обстреляли КПВВ «Марьинка» 18
АТО: Количество раненых военных за сутки возросло до 10 34
НВФ снова обстреляли жилой сектор Авдеевки, погиб мужчина 49

Вчера, 19 февраля, жительница села Артем Станично-Луганского района получила огнестрельное ранение в результате обстрела из стрелкового оружия с неподконтрольной украинской власти территории, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Она была госпитализирована в Счастьенскую городскую больницу.

Кроме того, по данным ОВГА, вдоль линии разграничения российско-оккупационные войска четыре раза нарушали «режим тишины». 

В частности, по укреплениям сил АТО вблизи сел Новоалександровка и Новозвановка Попаснянского района противник дважды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов. 

В направлении села Лопаскино Новоайдарского района применялись автоматические гранатометы и стрелковое оружие. 

По позициям наших защитников вблизи пгт Станица Луганская НВФ использовали противотанковые и автоматические гранатометы.

Как ранее сообщал ForUm, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 62 обстрела.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги
Ботинки зимние