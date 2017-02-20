В понедельник, 20 февраля, ремонтные бригады начали восстановительные работы в Авдеевке.
Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.
«Для восстановления энергоснабжения Авдеевки ремонтные бригады в сопровождении СММ ОБСЕ уже вышли на работы со стороны неподконтрольных территорий», - говорится в сообщении.
Благодаря «окну тишины» ремонтные бригады в составе 12 человек с привлечением 3 единиц техники начали восстановительные работы.
Напомним, в связи с повреждением высоковольтной линии электропередач в результате обстрелов 18 февраля прекращено электроснабжение Авдеевки и приостановлено водоснабжение.
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