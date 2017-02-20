По данным Укргидрометцентра, 20-23 февраля, в связи с оттепелью и снеготаянием на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) и Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается подъем уровней воды на 0,5 - 1,5 м, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ожидается разрушение ледовых явлений, ледоход, на участках русел с нарушенной пропускной способностью (под мостами, на суженных участках русел, в местах существующих заторов льда) - формирование (усиление) заторов льда с резким повышением уровней воды.

По данным ведомства, в Турковском и Дрогобычском районах Львовской области при этом возможно частичное затопление заводей, с/х угодий, отдельных населенных пунктов, хозяйственных объектов, расположенных выше мест образования заторов.