За два года зарплаты украинцев должны подрасти, но доллар может подскочить до 35 грн. Такие прогнозы жизни страны на 2017—2018 годы сделали в Минэкономразвития и торговли (МЭРТ). Насколько реалистичны такие показатели, выяснила «Сегодня».

ЦИФРЫ. По расчетам властей, будем иметь стабильное повышение реального ВВП, зарплаты в долларовом эквиваленте повысятся с 215 долларов почти до 250 долларов, а рост цен может отстать от роста доходов на 12%. Эксперты называют планы власти слишком оптимистичными в части роста ВВП и зарплат, однако согласны, что в среднем многие макропоказатели достижимы, но при условии деэскалации боевых действий. В противном случае экономика недоберет по ВВП, доходам бюджета, зарплатам и «переберет» по росту инфляции и безработицы, девальвации гривни.

Как видно из инфографики, аналитики МЭРТ дали три сценария по макропоказателям. Например, рост реального ВВП оценен в 1,5—3% в нынешнем году и 2—5% в следующем, инфляция меняется от 9% до 13,7% и от 6 до 11% по годам соответственно. Прирост средней зарплаты также колеблется от 600 до 1600 грн в год. Более определенная ситуация с прогнозами номинального ВВП, доходов и расходов госбюджета и курса доллара — здесь максимум от минимума отличается на 7—20%.

ОЦЕНКИ. Экономист Иван Никитченко считает, что базовым сценарием может стать усредненный прогноз МЭРТ с включением по некоторым направлениям максимальных позиций. «За два года рост реального ВВП составит 2—3%, инфляция будет колебаться в пределах 9—12%. Это неплохой сценарий, демонстрирующий дальнейшее выздоровление экономики. Прогноз инфляции в 9% на 2017 год можно считать оптимистичным, ведь в наших условиях индекс потребцен меньше 10% говорит о том, что уровень доходов населения постепенно станет адаптироваться к нынешнему курсу валют, росту комуслуг и т. д. Все это приведет к реальному росту средних зарплат населения с 5200 в прошлом году до 7000 грн в этом и 8000 грн в следующем. Старт повышению заработков дан, так как минзарплата уже составляет 3200 грн. То есть работодатели вынуждены будут выводить доходы из тени, создавать легальные рабочие места. Все это позволит за два года снизить безработицу до 8—9% с 9,9% в 2016 году», — уточняет Никитченко.

Президент Украналитцентра Александр Охрименко более пессимистичен: «По ВВП, доходам, резервам НБУ, зарплатам наш Центр ожидает минимального роста показателей, а вот по инфляции, курсу доллара, расходам, росту госдолга, наоборот, максимальных. Например, резервы Нацбанка снизятся из-за того, что придется погашать кредит МВФ, а новых займов может и не быть или они окажутся небольшими — 1—2 млрд долларов в год».

ПРОГНОЗЫ. По словам Никитченко, средний сценарий реален потому, что в 2017—2018 годах не ожидается резких колебаний курса валют. «В Минэкономики обещают, что среднегодовой курс доллара будет 28—29 грн в этом году и 30—32 грн в следующем, — прогнозирует Никитченко. — Это возможно, поскольку Нацбанк теперь придерживается политики медленной девальвации гривни, что соответствует текущему состоянию экономики. Как правило, гривня дешевеет в январе-феврале и в октябре-декабре, когда на нее больше всего давят инфляция, необходимость закупки газа и угля, повышение соцстандартов, рост «коммуналки». Чтобы падение гривни не было резким, НБУ использует резервы, дабы за 2—3 месяца стабилизировать гривневые колебания», — отмечает Никитченко.

Охрименко больше всего беспокоит курс гривни — эксперт считает заниженными даже максимальные показатели Кабмина. По его мнению, ожидаемый рост цен на газ увеличит расходы на его закупку, что снизит приход валюты в страну и увеличит ее отток. «Курс гривни намного больше, чем раньше, станет зависеть от денег наших гастарбайтеров за рубежом: чем больше СКВ поступит от них в страну (в 2016 г. было порядка 5 млрд долларов — Авт.), тем крепче окажется гривня, так как эта валюта пойдет на рынок. Наиболее реальный среднегодовой курс около 30 грн/долл., то есть в декабре может быть 32 грн/долл. Прогнозы на 2018 год давать сейчас сложно, так как они зависят от многих факторов», — сказал нам Охрименко.

При этом оба эксперта уточняют, что базовый сценарий в любой момент может ухудшиться, поскольку украинская экономика по-прежнему весьма зависима от различных форс-мажоров — в виде перспектив сотрудничества с МВФ, рисков эскалации конфликта на востоке страны или сюрпризов в плане внеочередных выборов в Верховную Раду. «Но несмотря на это наша экономика демонстрирует продолжительное выздоровление. И если эта динамика останется неизменной, то через 2—3 года люди смогут почувствовать реальное и стабильное улучшение уровня жизни», — резюмировал Никитченко.