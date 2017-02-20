Незаконные вооруженные формирования не дают сотрудникам облэнерго восстановить поврежденные в результате боевых действий линии энергоснабжения, питающие Донецкую фильтровальную станцию и Авдеевский коксохимический завод. Об этом заявил в эфире телеканала 112 Украина глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Пять порывов, которые были на украинской стороне, то есть, стреляли с той стороны, наши ремонтники восстановили. С той стороны также есть ремонтники, но сепаратисты не дали ремонтникам облэнерго, которые на той стороне, восстановить линии разрыва. Они обвинили украинскую сторону в том, что есть обстрелы, хотя их не было, там присутствовали и ОБСЕ и наблюдатели нашего координационного центра», - заявил Жебривский.

При этом он отметил, что НВФ не спешат давать письменные гарантии сохранения режима тишины. «Устные договоренности есть, ожидаем письменных. Там буквально на 2-3 часа работы, все необходимые мероприятия определены», - сообщил Жебривский.

Он также добавил, что НВФ также должны быть заинтересованы в восстановлении энергоснабжения: ДФС не работает и большая часть Донецка и Ясиноватой сидят без воды.

Напомним, в связи с повреждением высоковольтной линии электропередач в результате обстрелов 18 февраля прекращено электроснабжение Авдеевки и приостановлено водоснабжение.