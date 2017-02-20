Объем рынка вооружений в 2012-2016 годах увеличился на 8,4 процента в сравнении с предыдущим пятилетним периодом.

В целом продажи оружия достигли наибольших масштабов со времени окончания холодной войны, делается вывод в 892-страничном отчете об объемах экспорта вооружений в мире стокгольмского Института изучения проблем мира (SIPRI), официально обнародованном в понедельник, 20 февраля, сообщает DW.

По подсчетам исследователей, пять самых крупных экспортеров оружия в мире - это США, Россия, Китай, Франция и Германия. Вместе эти пять государств отвечают за 74 процента международных поставок оружия, которое в основном приобретают покупатели в странах Азии и Океании, а также в страны Ближнего и Среднего Востока. Крупнейшие импортеры оружия в мире - Индия и Саудовская Аравия.

Тенденция к росту глобального рынка вооружений после того, как на протяжении многих лет в этой области наблюдался спад, также была отмечена в отчете SIPRI за прошлый год.

Мировым лидером по торговле оружием по-прежнему остаются США - их рыночная доля составляет 33 процента. В 2012-2016 годах объем продаваемого США оружия увеличился на 21 процент. «США экспортируют вооружения как минимум в 100 стран, что значительно больше, чем у любых других стран-поставщиков», - отмечают в SIPRI. По данным исследователей, почти половина американского оружия уходит покупателям на Ближний и Средний Восток.

На втором месте - Россия с рыночной долей в 23%. Увеличив объемы продаж оружия на 74%, Китай довел свою долю на глобальном рынке вооружений до 6,2% и занимает третье место в рейтинге крупнейших экспортеров. У Франции - 6%, у ФРГ - 5,6%.