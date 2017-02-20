Вчера, 19 февраля, в Жмеринском районе Винницкой области в дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном пути погибли супруги, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«Около восьми часов утра в Жмеринский отдел полиции по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что на станции Лопатинцы, которая расположена на железнодорожном перегоне Жмеринка-Сербиновцы, поезд №119 сообщением «Запорожье-Львов» смертельно травмировал двух человек», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что следственно-оперативная группа полиции на месте происшествия зафиксировала факт происшествия, провела осмотр территории, опросила свидетелей. Установлено, что 59-летний мужчина и его 57-летняя жена, жители Жмеринского района попали под колеса поезда, когда пересекали железнодорожные пути недалеко от платформы, в неустановленном для этого месте.

Следственным отделом полиции начато уголовное производство по ч.3 ст.276 УК Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), в рамках которого будут выяснены обстоятельства гибели людей.