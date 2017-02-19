Сегодня в Киеве в связи с массовыми мероприятиями, посвященными памяти погибших Героев Небесной Сотни, для обеспечения общественной безопасности привлечено 6500 полицейских. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В центральной части Киева установлены фильтрационные контрольно-пропускные пункты.

Чтобы не допустить каких-либо провокаций или конфликтных ситуаций, усиленно патрулируют наряды на Майдане Незалежности, Крещатике и Европейской площади. Правоохранители немедленно реагируют на все правонарушения и принимают меры по их прекращению.

«Полиция призывает граждан не нарушать общественный порядок и участвовать в мероприятиях, соблюдая требования действующего законодательства, вести себя цивилизованно, толерантно относиться друг к другу и способствовать правоохранителям в выполнении их функций по охране правопорядка», - говорится в сообщении.