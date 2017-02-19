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За минувшие сутки в зоне проведения АТО зафиксировано 105 обстрелов, шестеро украинских  военных ранены, трое травмированы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на донецком направлении из 122-мм артиллерии НВФ обстреливали Невельское. Из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия НВФ вели огонь по Новолуганскому, Авдеевке, Песках, Каменке, Невельском, Троицком, Луганском, Новоселовке, Опытном и Зайцево. Новолуганское обстреливал снайпер, а по Троицкому вели огонь из БМП. В районе Авдеевки около 5.00 произошло боестолкновение. Нападение НВФ отражено.

На луганском направлении из минометов различных калибров противник вел огонь по Новоалександровке и Крымском, а из гранатометов по Станице Луганской и Новозвановке. Из противотанковых ракетных комплексов захватчики обстреливали Крымское.

На мариупольском направлении из артиллерии 122-мм НВФ обстреливали Водяное и Новогригорьевку. Из минометов различных калибров Марьинку, Старогнатовку, Водяное, Павлополь, Красногоровку, Новотроицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Талаковку. По Широкино огонь открывали из БМП противника. Также НВФ в течение 30 минут выпустили по нашим позициям вблизи Водяного тридцать снарядов реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».
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