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Подписав указ о признании паспортов и других документов «ЛНР» и «ДНР», президент РФ Владимир Путин вышел из Минского процесса. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.

По его словам, Минский процесс предусматривает деоккупацию Донбасса и его возвращение в правовое поле Украины.

 «Подписав этот указ, Путин юридически признал квазигосударственные террористические группировки, которые до этого как фиговый листок прикрывали оккупацию Россией части Донбасса», - сказал Турчинов.

«Такой шаг Кремля, - подчеркнул секретарь СНБО Украины, – полностью перечеркивает Минский процесс и равен заявлению России по выходу из него».

Напомним, 18 февраля Путин подписал указ о признании на территории России  документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
ForUm

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