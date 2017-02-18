Подписав указ о признании паспортов и других документов «ЛНР» и «ДНР», президент РФ Владимир Путин вышел из Минского процесса. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.

По его словам, Минский процесс предусматривает деоккупацию Донбасса и его возвращение в правовое поле Украины.

«Подписав этот указ, Путин юридически признал квазигосударственные террористические группировки, которые до этого как фиговый листок прикрывали оккупацию Россией части Донбасса», - сказал Турчинов.

«Такой шаг Кремля, - подчеркнул секретарь СНБО Украины, – полностью перечеркивает Минский процесс и равен заявлению России по выходу из него».

Напомним, 18 февраля Путин подписал указ о признании на территории России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.