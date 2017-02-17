В Запорожской области военнослужащий, который возвращался из зоны проведения боевых действий, получил смертельное огнестрельное ранение в голову в поезде.

Как сообщила руководитель отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик, сообщение о том, что в купе поезда «Мариуполь-Львов» с огнестрельным ранением в голову обнаружен военнослужащий, поступило в полицию поздно вечером в четверг.

«16 февраля в 21:35 в Коммунарский отдел полиции поступило сообщение о том, что на станции «Запорожье-1» в поезде «Мариуполь-Львов» обнаружен военнослужащий с огнестрельным ранением в голову. Пострадавший был доставлен в больницу, но спасти его не удалось – в 21:50 медики констатировали смерть пациента», – рассказала Людвик, сообщает Укринформ.

По ее словам, на сегодня установлено, что погибший военнослужащий – уроженец Полтавской области, 1974 г.н., и есть основания предполагать, что причиной смерти стал суицид.

«Согласно предварительным данным и результатам опроса свидетелей, военнослужащий получил смертельное ранение в момент, когда находился в купе один: на его телефон поступил звонок, люди, которые ехали с ним, вышли, чтобы не мешать беседе, и через несколько минут услышали выстрел», - рассказала пресс-секретарь.

Информацию о ЧП с военнослужащим подтвердил военный прокурор Запорожского гарнизона Южного региона Украины Андрей Великсар.

«По факту смерти военнослужащего военной прокуратурой Запорожского гарнизона открыто уголовное производство. Информация о событии внесена в ЕРДР с квалификацией по ст. 115 УК Украины», - сообщил военный прокурор.

По ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство» традиционно уголовные производства открываются в случае насильственной смерти человека - для проведения расследования обстоятельств и причин смерти, даже если есть данные, которые указывают на то, что имел место суицид.