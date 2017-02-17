Руководитель одной из организаций, которая находится в Общественном совете при Государственной пограничной службе и имеет свое влияние на формирование оборонной политики государства, является явным агентом российских спецслужб. Об этом говорится в журналистском материале: «Общественный совет пограничников или контроль ФСБ».

«Стоит отметить, что идея создания «Всеукраинского союза защитников границы родной земли» берет начало с марта 2014 года, когда военная агрессия России вспыхнула в Крыму, - говорится в материале. - В общем силами «Всеукраинского союза защитников границы родной земли» уже оказана помощь пограничникам и их 2 семьям на сумму более двух миллионов гривен. Члены благотворительного объединения берут активное участиие в поиске наших военнослужащих-участников АТО, местонахождение которых до сих пор неизвестно. А также проводят активную работу по патриотическому воспитанию школьников Киева. Вроде ничего особенного, патриоты, волонтеры, госпиталю помогают. Но Юрий Харченко - председатель этой организации и основная медийная личность, начиная с 2014 года дважды был в аннексированом Крыму, три раза в Москве, семь раз в Минске».

«…Кроме ФСБшной школы и внезапной активизации деятельности навело на размышления прежнее место работы Юрия Харченко, - пишет автор расследования. - Как он сам отмечает, с 1997 по 2016 год работал «в бизнесструктурах, группа компаний» КАТЕХ «Заместитель генерального директора». Гугл подсказывает, что с 1989 года существует некая «Катех-Электро» (с кучей аффилированных с похожими названиями предприятий), крупная компания, которая занимается продажей кабелей».

«В 1989 году в соседнем с Ирпенем поселке Коцюбинское произошло знаменательное событие, - пишет автор материала. - Учредили ООО «Катех-Электро». Руководителем стал старый партиец Василий Пикулик. Он учился на курсах ЦК КПУ, и после чего отличился на Луганщине. Там он стал членом Луганского землячества, президентом которого был Александр Ефремов. Кстати, в реестре юридических лиц ООО «Катех- Электро» значится как предприятие с иностранными инвестициями, а в Москве до 2013 года было зарегистрировано ЗАО с таким же названием… Уволился Юрий Харченко с КАТЕХ в 2016 году, и в этом же 2016 году ООО «Катех-Электро» фигурирует в уголовном производстве о незаконном сбыте радиоактивного чернобыльского металлолома, которое было начато после задержки на пункте пропуска «Ягодин» радиоактивно загрязненного груза, который должен был попасть в Польшу», - отмечается в расследовании.