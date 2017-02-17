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В Киеве планируют вдвое увеличить размер материальной помощи участникам антитеррористической операции. Такие намерения уже поддержала постоянная комиссия Киевсовета по вопросам бюджета, сообщает пресс-служба КГГА.

«В рамках внесения изменений в программу «Забота. Навстречу киевлянам» мы предлагаем увеличить сумму с 2,5 тысячи гривен до 5 тысяч. Всего в Киеве 21 300 человек, нуждающихся в такой помощи. В то же время мы планируем повысить размер материальной помощи членам семей погибших участников АТО и Революции Достоинства. Предлагаем сумму в 25 тыс. гривен, а это в 10 раз больше, чем задекларировано сегодня», - отметил директор департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов.

Также в рамках корректировки программы предлагается увеличить до 50 тыс. гривен размер предоставления материальной помощи на частичную компенсацию членам семей погибших участников АТО для изготовления и установки надгробных памятников. В КГГА отметили, что расходы на указанные цели в 2017 году не планировались.

Предлагается также увеличить выплаты на оздоровление детей киевлян-участников АТО и детей, больных церебральным параличом.

Отдельным пунктом прописано предоставление ежемесячной адресной материальной помощи для покрытия расходов на оплату ЖКУ членам семей погибших киевлян-участников боевых действий на территории Афганистана.

Также в проекте решения предусмотрены дополнительные суммы на увеличение единовременного пособия малообеспеченным киевлянам, закупку средств гигиены и детских ортезов на стопу, а также установление отдельным категориям населения счетчиков водоснабжения. Соответствующие изменения должны принять на сессии Киевсовета.

 
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