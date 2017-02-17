Вадим Рабинович официально принял статус руководителя партии «Вiдродження». Как сообщил Известиям источник, присутствовавший на дне рождения Игоря Коломойского, об этом Рабинович сказал во время торжества.

Присутствовавший на мероприятии политсовет партии единогласно проголосовал за избрание Рабиновича руководителем. Принять подобное решение Рабиновичу позволило отсутствие обязательств в рамках проекта политсилы «За життя», которое он реализовывал совместно с народным депутатом Евгением Мураевым.

Напомним, ранее издание сообщало, что проект политической силы «За життя» испытывает сложности с регистрацией в Министерстве юстиции как политическая партия. Отсутствие регистрации не позволяло Рабиновичу заявлять о наличии собственной политической силы.

Вхождение Рабиновича в руководство партии «Вiдродження» позволяет ему претендовать на позицию президента. Экс-партнер Рабиновича по проекту политической партии «За життя» Мураев никак не прокомментировал данные перестановки.