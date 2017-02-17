В центре Киева 18-22 февраля будет временно запрещено движение транспортных средств, сообщает пресс-служба КГГА.

«Согласно письму столичного управления полиции, движение транспортных средств в центральной части Киева будет временно запрещено 18-22 февраля с 07:00 и до окончания мероприятий, посвященных третьей годовщине Революции Достоинства и памяти погибших Героев Небесной Сотни», - говорится в сообщении.

Так, будут перекрывать движение транспорта на участках:

ул. Крещатик (на отрезке от ул. Богдана Хмельницкого до д. № 3 на ул. Крещатик)

ул. Михайловской (на участке от ул. Крещатик до ул. Костельной)

ул. Архитектора Городецкого, ул. Ольгинской и ул. Институтской (на отрезке от аллеи Героев Небесной Сотни до перекрестка ул. Институтской и Шелковичной).

Согласно распоряжению КГГА, на время проведения мероприятий будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит указанными улицами.

Напомним, во время акций, посвященных чествованию памяти Героев Небесной Сотни в Киеве, будут задействованы 6 тысяч правоохранителей.