также в разделеСтолица
В киевском метро впервые построят вертикальные тоннели 25
Суд арестовал ТРЦ «Караван» 30
Киев планирует увеличить матпомощь участникам АТО 22
Экс-сотрудник СБУ получил 13 лет тюрьмы за убийство 32
Обмен «по выгодному курсу»: в Киеве у мужчины отобрали миллион 58
Дельцы продали помещение возле Бессарабки по поддельным документам 50
В годовщину Майдана на улицы Киева выведут 6 тысяч правоохранителей 30
Шкиряк: 18-22 февраля в Киеве будет повышен уровень террористической угрозы 47
Трое нападавших на Вятровича задержаны 62
Над Домом профсоюзов снесли незаконную надстройку 36
В центре Киева неизвестные напали на Вятровича 97
В Киеве из авто нардепа украли сумку и ноутбук 55
Завтра закроют выход со станции метро «Крещатик» на Институтскую 183
Киевлянам разрешили оплатить коммуналку со скидкой до 25 февраля 53
В Киеве чиновника Гоструда задержали на взятке в 112 тысяч 283
Киевские больницы получили 15 новых «скорых» 80
ГосЧС: В центре Киева произошел не подземный взрыв, а замыкание 168
«Киевэнерго»: Массовых пересчетов платежек за тепло не будет 72

В центре Киева 18-22 февраля будет временно запрещено движение транспортных средств, сообщает пресс-служба КГГА.

«Согласно письму столичного управления полиции, движение транспортных средств в центральной части Киева будет временно запрещено 18-22 февраля с 07:00 и до окончания мероприятий, посвященных третьей годовщине Революции Достоинства и памяти погибших Героев Небесной Сотни», - говорится в сообщении.

Так, будут перекрывать движение транспорта на участках:

ул. Крещатик (на отрезке от ул. Богдана Хмельницкого до д. № 3 на ул. Крещатик)

ул. Михайловской (на участке от ул. Крещатик до ул. Костельной)

ул. Архитектора Городецкого, ул. Ольгинской и ул. Институтской (на отрезке от аллеи Героев Небесной Сотни до перекрестка ул. Институтской и Шелковичной).

Согласно распоряжению КГГА, на время проведения мероприятий будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит указанными улицами.

Напомним, во время акций, посвященных чествованию памяти Героев Небесной Сотни в Киеве, будут задействованы 6 тысяч правоохранителей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Ботинки зимние