В Мюнхене сегодня открывается двухдневная 53-я Международная конференция по вопросам безопасности.

В городе работают усиленные патрули полиции, в отелях появились надписи с предупреждениями о возможном перекрытии улиц и проверку документов, сообщает УНИАН.

Сегодня утром район проведения конференции, которая состоится в отеле «Байришер Хоф», перекрыт несколькими линиями границы полиции. Ожидается, что к участникам конференции обратится канцлер Германии Ангела Меркель. Всего в мероприятии примут участие около 500 человек. На повестке дня конференции – будущее НАТО и трансатлантических отношений после избрания на пост президента США Дональда Трампа, состояние сотрудничества с Евросоюзом в вопросе безопасности и обороны, ситуация в Украине, отношения с Россией, война в Сирии и ситуация с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Корейский полуостров.

Участники также обсудят вопросы терроризма, информационной войны и безопасность климата.

Участие в конференции примут генеральный секретарь ООН Антонио Гутеррес, высокий представитель ЕС Федерика Могерини, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Президент Украины Петр Порошенко, президент Афганистана Мохаммед Ашраф Ране, премьер-министр Норвегии Эрна Солберг, министры иностранных дел ряда стран, включая и РФ (Сергей Лавров). США представят вице-президент Майкл Пенс, глава Пентагона Джеймс Маттис, сенатор-республиканец Джон Маккейн. Ожидается, что в рамках конференции Президент Украины Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с лидерами других государств и международных организаций. В частности, запланированы его встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, вице-президентом США Пенсом, генсеком НАТО Столтенбергом.

