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Подразделения контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины в 2016 году предупредили убытки государственного бюджета на почти 9,3 миллиарда гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы вернули в государственную и коммунальную собственность финансово-материальные ценности на почти семьсот миллионов гривен.

В течение 2016  года СБУ в рамках масштабной операции не допущена растрата 6,2 миллиарда госсредств на социальные выплаты псевдопереселенцам с временно оккупированных территорий.

В рамках уголовных производств, открытых по материалам подразделений экономической безопасности СБУ, арестовано имущество и средства на счетах на сумму 5,5 миллиарда гривен. С начала 2017 сумма арестованного имущества уже составляет почти десять миллиардов гривен.

По состоянию на первую декаду февраля текущего года сотрудники СБУ также предупредили государственные убытки на более чем 170 млн грн, восстановлены права государственных и коммунальных структур почти 160 млн гривен.

В рамках досудебного расследования, открытого по материалам СБУ, обеспечено возвращение в бюджет 59,8 миллиона, которые были присвоены при строительстве детской больницы «Охматдет».

Для минимизации российской экономической экспансии, по предложениям СБУ указом Президента Украины применены специальные экономические и другие ограничительные санкции в отношении 125 юридических и 77 физических лиц из РФ.
ForUm

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